消息称华为Mate 60将首发鸿蒙4.0系统

华为近日向华为Mate40Pro5G手机推送了系统更新，版本号为3.0.0.300，此次更新包大小为1.4GB，针对万能卡片、智慧多窗以及快充方面进行了优化。万能卡片方面，新增了组合卡片和堆叠卡片的自动扩展、收缩和轮换展示功能；智慧多窗方面，新增分屏状态可保存功能，优化了智慧多窗的使用体验；日历方面，新增了课程表订阅服务和自定义编辑课程及课程提醒功能。该更新还优化了超级快充Turbo模式、纯净模式、系统性能、安全性能等方面。