NASA 正在利用人工智能制造像《2001 太空漫游》可对话交互的宇宙飞船

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日消息:NASA 正在开发一种类似于 ChatGPT 的界面，供宇航员与之互动。这款人工智能助手预计将部署在 NASA 的月球门户 (Lunar Gateway) 上，这是阿尔忒弥斯任务的一部分。

太空飞船拥有自己的个性可能会让人想起 1968 年电影《2001 太空漫游》中的 HAL 9000，它是一台具有人类个性的计算机，控制着探索一号飞船的大部分操作，或者是来自《光环》游戏系列的 Cortana。直到现在，太空中使用人工智能的想象仅仅是科幻作家的创作。然而，随着人工智能领域在过去一年中的进展，这种想象正在变得更加真实，NASA 正在利用这项技术书写自己的现实。

据负责 NASA 技术开发的工程师 Larissa Suzuki 博士表示，「我们的目标是与太空飞行器进行对话互动，它们也会对警报、在太阳系及更远处观测到的有趣现象做出回应。」她补充道，「这真的不再是科幻了。」

据《卫报》的一篇报道，Suzuki 博士在上周伦敦的电气和电子工程师协会 (IEEE) 的一次会议上发表讲话时做出了上述评论。她在讲话中「概述了一个具有内置人工智能的星际通信网络，可在出现故障和效率低下时进行检测和修复。」

Suzuki 博士解释说：「它会提醒任务操作员，来自太空飞行器 X 的包裹传输可能会丢失或传送失败。」 「我们无法在每当航天器离线或软件出现故障时，都将工程师送上太空。」

月球门户将成为人类在月球轨道上的第一个空间站，并支持 NASA 的深空探索计划。

这款人工智能系统还将允许宇航员和任务控制中心进行自然对话，使宇航员可以寻求关于太空实验的建议，或者在进行复杂机动时获得最佳操作建议。

除了人工智能助手，Suzuki 博士还致力于在太空中部署机器学习的工作。她表示，能够在太空中部署机器学习将使一系列机器人探测器能够共享知识。这将使探测器能够继续学习，而无需将大量数据发送回地球。

Suzuki 博士说道：「太空飞行器根据其他飞行器所观测到的情况进行协作更新。这是一种在不将所有数据传回地面的情况下进行分布式学习的技术。」

月球门户计划目前位于 NASA 的休斯顿约翰逊航天中心。该计划旨在为 NASA 的阿尔忒弥斯计划提供广泛的能力，该计划将支持在深空中进行持续探索和研究，最终将包括多种航天器的对接口、宇航员居住和工作空间以及航天器上的科学研究。

现在看来，这个基于空间的居住环境还将包括一种人工智能助理，而这种助理在过去只存在于科幻作家和粉丝的想象中。

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