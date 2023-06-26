周鸿祎谈大模型不足 千亿级是成本浪费

站长之家(ChinaZ.com) 6月26日 消息:周鸿祎表达了自己对于大型模型的看法，他首次提到现有的公开大型模型存在四个方面的不足。首先，公开的大型模型虽然是万能的，但却缺陷行业深度。

其次，公开的大型模型容易导致企业内部的数据泄漏。第三，对于企业来说，公开的大型模型无法保证内容的真实性。

最后，公开的大型模型无法控制其成本。周鸿祎举例说明，许多企业只需要大型模型编写代码的能力，一个数百亿级的垂直大型模型便能够满足需求。如果使用数千亿级别的大型模型，则成本将会被浪费。

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