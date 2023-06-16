面向教育行业及普通用户 好未来开放小学数学知识图谱

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:近日，好未来宣布，其承建的智慧教育国家新一代人工智能开放创新平台正式免费向外界开放“小学数学知识点标签体系”。这一开放不仅面向教育从业者，还面向家长、学生等普通用户。该标签体系是一个基于知识图谱技术构建的数学知识点索引系统，旨在帮助小学教师和学生更好地了解和学习数学知识。

据介绍，该标签体系将小学数学知识点分为数学基本概念、数和代数、空间和几何、数据和概率四大类，每类则分别包含多个具体的子类别，实现了对小学数学知识点全面、准确的覆盖和分类。该体系可以更好地帮助学生和教师掌握数学的整体框架和结构，提高数学学习的整体性和深度。

此外，该体系能以平面或3D图像进行可视化呈现，配合清晰的分类和标签，用户可以快速查找、定位和了解各种数学知识点，提高数学的学习效率和质量。

为了方便用户使用，智慧教育开放平台还对外开放了多种接口和SDK等开发工具，用户可以直接进行二次开发、集成应用。智慧教育开放平台旨在为教育行业提供更加智能、个性化的学习和教育服务。

未来，智慧教育开放平台将继续深耕教育领域，为用户提供更加智能、个性化的学习和教育服务，并致力于通过教育信息化打破地域限制，实现优质教育资源的开放共享，助力教育公平和普惠。

目前，“小学数学知识点标签体系”已经可以通过好未来AI开放平台官网（https://ai.100tal.com/openData/knowledgeGraph）进行免费下载使用。

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