鸿海规划新增五到六条生产线来迎合 AI 服务器客户的强劲需求

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日消息:鸿海集团旗下的鸿百科技在备货 iPhone 15 新机时，其 AI 服务器相关业务需求同步强劲。为此，鸿海集团规划新增五到六条生产线来迎合 AI 服务器客户的要求。

除了著名客户如英伟达、微软和亚马逊之外，Facebook、苹果等巨头客户也将加入今年的出货行列。据摩根士丹利预测，AI 从 2023 年到 2030 年的复合年增长率 (CAGR）为 37%，产值从 2023 年的 2080 亿美元增加到 2030 年的 1.847 万亿美元。云端产业从 2023 年到 2030 年的复合年增长率为 17%，2023 年预计云端产值为 5240 亿美元，到 2030 年将达到 1.614 万亿美元。

因此，AI 产业的产值将超过云端产业，成为全球云服务提供商（CSP）必争之地。除了微软旗下的 ChatGPT 已经站稳脚跟外，其他公司如谷歌、Meta 和亚马逊等也将加大力度，带动鸿百科技的订货量，持续扩产。

此外，鸿海集团在 AI 服务器的上下游垂直整合最完整、规模经济最大，又有多年的实践经验，使得客户近期不断跟进订单，也吸引了新客户的采购。

鸿百科技在除了本地拥有两个工厂，还在美国、墨西哥、匈牙利、越南等地设有生产线，全球布局广泛。

（举报）