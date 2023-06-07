美国一医疗保健组织使用OpenAI的 GPT-4 编写医疗记录

美国医疗保健组织 Carbon Health 正采用了一款名为 Carby 的人工智能工具，该工具由 OpenAI 的 GPT-4语言模型提供支持，可根据医生与患者之间的对话自动生成医疗记录。

据了解，如果患者同意对他们的会议进行录音和转录，录音将被传递到亚马逊的 AWS Transcribe Medical 云服务，后者将语音转换为文本。转录本连同来自患者病历的数据，包括最近的测试结果都会被传递到一个 ML 模型，该模型生成笔记，总结在咨询中收集的重要信息。下面的示例医疗图表的屏幕截图显示 Carby生成的文本类型。包括假设患者的信息和重要测量值，以及病历和诊断摘要。

Carbon Health 首席执行官 Eren Bali 表示，该软件直接集成到公司的电子健康记录 （EHR） 系统中，并由 OpenAI 的最新语言模型 GPT-4提供支持。

Carbon Health 表示，该工具可在4分钟内生成咨询摘要，而人类医生单独工作需要16分钟。因此，借助人工智能，诊所可以接诊更多患者 。

不过，生成式 AI 模型并不完美，而且经常会产生错误。因此，医生需要验证 AI 生成的文本。Carbon Health 声称88% 的内容无需编辑即可被接受。该模型已经支持130多家诊所，超过600名员工可以使用该工具。据报道，一家在旧金山测试该工具的诊所发现，该工具使得治疗的患者数量增加了30%。

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