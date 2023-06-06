郭明錤：苹果没有展示出 Vision Pro 日常生活使用的必要性 ChatGPT/AIGC 改变未来更具有说服力

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日消息:今天苹果分析师郭明錤在推特上再次对其预测进行了更新。他表示，苹果AR/MR头戴设备的大量出货时间为4Q23底或2024年初，此前的预测为3Q23。

郭明錤表示，苹果公司展示空间计算的愿景与AR/MR装置的设计创新，但没有展示出日常生活使用VisionPro的必要性。相较之下，目前ChatGPT/AIGC能在可见未来改变人类生活方面更具有说服力。

对高于预期的售价与发售日需要等待半年以上，不利短期内的投资情绪。另外需要密切观察的是预购需求与发售前苹果能否提供更吸引人的应用/内容/生态。

他指出，2023年的出货量可能将低于市场预期。不过，对投资人而言，现在的观察重点已非出货量，而是新产品发布能否说服人苹果的AR/MR头戴装置是下一个消费电子的明星产品。

在周一举行的苹果2023年全球开发者大会上，苹果发布了其首款MR头戴装置VisionPro，售价3499美元。

在昨日WWDC23全球开发者大会正式开场之前，郭明錤就表示，投资人对于WWDC关注重点在于苹果何时推出类似生成式ChatGPT服务，高于首款MR设备，长期来看，苹果头戴设备的成功关键因素在于能否与AI、AIGC高度整合。

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