抖音618好物节正式上线 跨店每满150减25

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:今日，抖音618好物节正式上线。活动将推出跨店每满150减25活动，并由平台出资补贴，提供不同面额的消费券，消费者叠加使用可享满300减80等优惠价格。

活动期间，抖音电商继续发力货架电商，上线单品超值购、商城频道主题日、搜索彩蛋等玩法，丰富用户购物体验。

据了解，“抖音618好物节”将持续至6月18日。期间，抖音电商将陆续开设“焕新非遗”“风味湖南”等特色专区，助力非遗手工艺品、特色农产品销售。

618期间，平台“安心购”服务将为消费者持续护航，提供“七天无理由退货”“极速退款”“运费险”“过敏包退”“坏损包退”等权益保障。

活动力度方面，618期间，抖音电商覆盖全域场景，推出跨店每满150减25活动。此外，平台将出资补贴，分批次上线大量消费券。活动期间，消费者可以在商城首页、直播间标识栏、商品详情页等渠道领取消费券，面额包括100减10、300减30、1000减100不等，此外还有6800减618等大额消费券供不同需求的消费者选用。购物车合并支付时，跨店每满减可叠加消费券使用，数千万款商品可享受到满300减80的优惠力度。

此外，“抖音618好物节”期间，使用抖音月付可享“分期免息优惠”，抖音商城里的全场单品300元起可享3期免息，最高可享24期免息。

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