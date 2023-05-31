FF91售价30.9万美元 贾跃亭称已进入AI定义汽车时代

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日 消息:5月31日上午9点， “FF91& Faraday Future2.0终极发布”活动正式召开。

FF创始人贾跃亭在会上介绍了新产品和技术架构、AI战略、生态产品aiHypercar+、销售服务、共创项目和FF91的售价，6月6日首个共创主题活动也将在FF总部举行。

据了解，FF91 Futurist Alliance版本价格为309000美元（约合219.53万元人民币）FF保证FF91 2.0 FuturistAlliance在购车3年后的转售价值至少为60%。

据介绍，经过迭代优化，FF91已进化为2.0版本，配备竖向中控屏，拥有宽敞的内部空间和轴距，而车重接近3吨。

此外，其三电机最大1050马力，在火箭模式下，能够达到0-96km/h加速时间仅有2.27秒，最高时速达到155英里/小时，在车内还配备了27英寸2k后排娱乐屏幕。FF91 2.0版本电池容量为142kWh，能够行驶超过800公里，最大支持500A充电。

同时，法拉第未来也推出了FF aiHyper6x4Architecture2.0，包括六大平台和四大技术。即全AI化、全Hyper化、全能化、共创化。

贾跃亭表示，产业发展已从硬件定义汽车、软件定义汽车进入到AI定义汽车时代，未来塔尖出行产品必须满足端到端的全维度AI化。

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