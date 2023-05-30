消息称马斯克到达北京 其私人飞机已在北京降落

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:据路透社消息，特斯拉公司CEO埃隆·马斯克的私人飞机已经到达北京，这是他三年来首次访问中国。

据悉，马斯克的私人飞机为一架2015款湾流G650ER，航空器注册号为N628TS。它在周二 （亚洲时间） 早上离开阿拉斯加，然后飞越了日本和韩国。

此前有报道称，马斯克将访问特斯拉在上海的工厂。

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