DragGAN：一个新的AI图片编辑神器 拖拽就能P图

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:最近，一个名为DragGAN的AI 图片编辑工具爆火，它实现了点击鼠标、拖动关键点就能达到Photoshop的效果。对比之下，使用Photoshop等工具时候，需要具备相对专业的技能才能灵活，精确地控制单个对象的位置，形状，表达或排列。

简单的说，DragGAN使用户能够在图像上确定一个点，就能改变图片结构和整个像素。它与其他流行的生成AI图像工具（如Dall-E和Midjourney）有很大的区别，后者虽然能够通过文本提示生成特定的图片，但无法精确输出所需的姿势或布局。

据了解，DragGAN新模型由MIT、谷歌、马普所等机构联手打造，该项目相关论文已入选SIGGRAPH2023，研究人员展示了一种控制GAN进行图像处理的新方法。

简单拖拽就能实现图片编辑

只要处理的图片与GAN训练数据集的类别匹配，DragGAN就可以处理逼真的图像。这些类别包括动物、汽车、人、细胞和景观。

论文示例展示了在一个简单的界面中，用户可以将他们在图像中定义的点拖动到所需的位置，就是实现图片编辑。例如，让猫咪闭上眼睛，让狮子转头并张开它的嘴，或将汽车转换为另一种模型。

DragGAN 还提供了遮罩功能，允许用户突出显示他们希望更改的图像的特定部分，而其余部分保持不变。

该团队表示:“通过DragGAN，任何人都可以通过精确控制像素的位置来变形图像，从而操纵不同类别的姿势、形状、表情和布局。”

DragGAN 研究论文还强调了该工具的最大优势，界面的简单性和直观性。在几秒钟内，用户可以掌握功能，而无需弄清楚底层技术。

未来，如果将DragGAN 与AI图像生成工具搭配使用，用户将能够实现更接近他们心目中的图像的输出。

DragGANHugging Face地址:https://huggingface.co/papers/2305.10973

DragGAN官方示例网址:https://vcai.mpi-inf.mpg.de/projects/DragGAN/

DragGANgithub网址:https://github.com/XingangPan/DragGAN

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