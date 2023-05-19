FF美股盘前涨近6% 称FF91合规认证工作正在按计划进行

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:截止发稿，法拉第未来（Faraday Future）美股盘前涨近6%。

今日早些时候，FF发文称，FF91的合规认证工作正在按计划进行。大部分的FMVSS测试已经成功完成。难度最高的碰撞科目已经进行并成功通过了所有这些测试科目，其中包括车辆正面、侧向和后面的碰撞测试。

同时，FF的供应商为FF91提供了大量原材料、零部件和服务等。

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