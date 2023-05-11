抖音：使用“虚拟主播”进行直播需提前报备 且具有显著标识

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:抖音发布关于虚拟主播的平台公约暨倡议称，一系列新技术下出现的使用“虚拟主播”进行直播的场景，必然将给行业带来新一轮成长。
为此，根据《互联网信息服务深度合成管理规定》等规定以及《抖音主播入驻协议》、《抖音直播行为规范》等平台规则制定抖音关于虚拟直播的平台公约，服务与促进“虚拟主播”在直播行业的健康发展。
虚拟主播需提前报备
抖音直播将提供虚拟主播注册能力，用户使用“虚拟主播”形象开播前需向平台主动报备，用户可通过“抖音创作者中心，一主播中心，-品类主播认证，查找认证报备入口。未经平台报备的“虚拟主播”不可开播，同时，虚拟主播开播需真人驱动并进行身份核验。
虚拟直播应当具有显著标识
用户使用“虚拟主播”形象开播时，需对生成的直播内容提供显著标识以便各方区分虚拟与真实主播。
虚拟主播形象和内容需前置备案
抖音直播要求虚拟主播形象前置备案，平台对已注册的“虚拟主播”形象进行保护。无论形象或是其直播内容，均不得侵犯他人知识产权及其他合法权益。
虚拟直播内容需遵守社区规范
虚拟主播”经平台备案或者认证后进行直播，同样需要遵守平台其他规定，包括但不限于:不得传播虚假信息或故意捏造事件博取流量。平台对虚拟直播的着装、场景、动作和直播内容等与真人主播要求一致，处罚标准相同。
抖音表示，抖音直播将持续夯实内容治理，秉持发展和安全并重的原则，平衡处理技术进步与保护社区环境和用户权益的关系。对于违反社区规范的虚拟形象或直播行为，平台将根据《抖音社区公约》予以包括账号清退、警告停播、回收直播权限在内的严格处置。反复违反规范并造成不良社会影响的，平台将无限期回收直播权限并公示通报，相关公会将被警告公示、冻结权益直至清退，同时视具体情形上报行业黑名单并报送有关部门。
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