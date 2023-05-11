抖音：使用“虚拟主播”进行直播需提前报备 且具有显著标识

模仿明星起家的鹿哈，一脚踏进了直播带货的行列。相同的发型、相似的妆造，再叠加上一些眼神、动作的模仿，这种将“明星脸”搬过来的“山寨”操作就有了几分还原本尊的氛围——尽管粉丝对此并不买账，“什么模仿啊，明明就是蹭!”但也挡不住有路过的吃瓜群众表示，“尴尬，但这位是真的很拼”。从线下接商演，到线上直播带货，山寨明星的出现最初是为了博观众一笑，但当山寨明星脱去那一层明星光环，进入到直播带货赛道，如何长久地留住流量，培育属于自己的消费者不仅仅是蹭一时的热度，这才是“鹿哈”们转型最困难的一步。