软银拟开发“日本版ChatGPT” 已成立新实体

科技突破不止会带来变革，往往也会带来一些潜在的风险。自ChatGPT发布后，无数的用户和企业仿佛看到了“未来”，投入到了狂热的拥抱。通过制定统一的数据安全和隐私保护标准，加强监管和法律保障，促进数据共享和合作，从更好地保护用户的隐私和数据安全。