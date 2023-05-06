科大讯飞今日发布“星火认知大模型”

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:今日，科大讯飞在安徽合肥滨湖国际会展中心召开讯飞星火认知大模型成果发布会，科大讯飞董事长刘庆峰、科大讯飞研究院院长刘聪将发布讯飞星火认知大模型。

据官方介绍，通过海量文本、代码和知识的学习，讯飞星火拥有跨领域的知识和语言理解能力，能够基于自然对话方式理解与执行任务。

除了发布“讯飞星火认知大模型”技术成果之外，星火认知大模型在公司现有产品上的商业应用成果亦将同步发布，包括:讯飞AI学习机、讯飞听见、讯飞智能办公本、讯飞智能座舱、讯飞开放平台。大致如下:

大模型+AI学习机:AI像老师一样批改作文，像口语老师一样实景对话;

大模型+讯飞听见:录音一键成稿，一分钟输出流畅会议文案;大模型+智能办公本:

根据手写要点自动生成会议纪要;大模型+智慧驾舱:车内跨业务，跨场景人车自由交流;

大模型+数字员工:基于自然语言生成业务流程和RPA（RPA即机器人流程自动化），帮助企业员工完成大量重复性工作;

大模型+开放平台:联合各行业合作伙伴共建大模型生态，首批接入来自36个行业的3000余家开发者。

星火认知大模型官网：

https://xinghuo.xfyun.cn/?ch=bdtg-xh-cy01&bd_vid=7895925713740599131

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