苹果配备 USB-C 接口的有线耳机已经在 iPhone 15 上市前量产

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日消息:随着所有四款 iPhone 15 机型预计将采用 USB-C 接口而不是 Lightning 接口，一些苹果配件也将改用 USB-C 接口。例如，根据爆料者 ShrimpApplePro 今天发布的推文，带有 USB-C 接口的 EarPods 耳机已经开始批量生产。他们此前表示富士康正在提供耳机。

新的 EarPods 将直接连接到 iPhone 15 型号的 USB-C 接口，无需适配器。苹果的有线耳机目前有 Lightning 连接器或 3.5 毫米耳机插孔，两个版本的价格都是 19 美元。

自从苹果在 2016 年发布了无线 AirPods，并在 iPhone 上取消了 3.5 毫米耳机插孔后，EarPods 已经变得不那么受欢迎了，但它们仍然是客户更实惠的选择。EarPods 提供了一个简单的即插即用的有线听觉体验，内置控制器，无需充电或配对。

预计苹果将在 9 月公布 iPhone 15 系列，新的 EarPods 可能会在那时推出。苹果公司分析师郭明錤此前声称，其他配件，如 AirPods 充电盒、MagSafe 电池组和 Magic Keyboard/Trackpad/Mouse 三件套未来也将转用 USB-C 接口。

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