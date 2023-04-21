完美世界已成立 AI 中心：大力研究及推行人工智能技术学习与应用

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日消息:完美世界近期披露投资者关系活动记录表显示，目前，公司内部已成立 AI 中心，由公司游戏业务 CEO 负责，中台技术部门牵头，各项目制作人深度参与，大力研究及推行 AI 技术的学习与应用。

据完美世界公司副总裁马骏向投资者介绍说，作为一家技术驱动的数字文创企业，公司始终关注前沿技术在游戏研发中的应用，目前公司已将 AI 相关技术应用于游戏中的智能 NPC、场景建模、AI 绘画、AI 剧情、AI 配音等方面。

例如，《梦幻新诛仙》采用智能 NPC 与 IK 技术，使得 NPC 具有丰富的微表情，为玩家提供真实自然的交互体验；公司在研的新国风仙侠 MMORPG 端游《诛仙世界》创新运用了全天候天气智能 AI 演算技术，实现了对雨、雪、大雾等天气的全局还原和细节处理，天气变化切实融入到玩家的游戏体验中。

此外公司还在游戏研发过程中使用 AI 绘画等技术，对于开拓设计思路与创意灵感、提升游戏研发效率起到了很好的推动作用。随着类似 ChatGPT、Midjourney、Stable Diffusion 等 AIGC 技术应用工具的日趋成熟，AI 技术将在公司游戏研发、发行及运营中应用于更多场景，进一步提升游戏研发效率、优化玩家体验。

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