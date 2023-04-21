IT技术问答网站Stack Overflow将向AI开发商收取数据访问费用

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:继 Reddit 本周宣布将从6月开始向一些AI开发商收取访问其内容的费用后，IT技术问答网站Stack Overflow 宣计划开始向大型 AI 开发商收取访问数据访问费用。

Stack Overflow 网站拥有超过2000万注册用户，拥有5000万个问题和答案。Stack Overflow 对其数据收费的决定标志着 AI 行业的一个重要转变，传统上，公司不为大部分培训数据支付任何费用，而是从网络上抓取这些数据。此举可能会阻止一些人工智能培训和大型语言模型 （LLM） 改进更为缓慢。

此前，Stack Overflow 还明确不接受发布 GPT 和 ChatGPT 生成的答案，官方认为由于从 ChatGPT 获得正确答案的平均比率太低，发布由 ChatGPT 创建的答案对网站以及询问和寻找正确答案的用户来说是非常有害的。

值得一提的是，日前，马斯克周三指控微软公司非法使用推特的数据来训练其人工智能（AI）模型，还警告要起诉这家软件巨头。

另外，Reddit 也将开始对使用其应用程序编程接口（API）的企业收费，该接口提供下载和处理人与人之间对话的数据。这意味着，谷歌或 OpenAI 等大型科技公司将无法再免费使用其 API 来训练人工智能聊天机器人并增强指导以加速其人工智能服务。

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