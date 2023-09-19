腾讯开源StableDiffusion工作流保存插件LightDiffusionFlow

站长之家（ChinaZ.com）9月19日 消息:腾讯宣布开源LightDiffusionFlow ，LightDiffusionFlow是一个开源插件，基于 AI 绘画开源平台 StableDiffusion webUI（SD）开发而来。

它可以帮助用户一键保存和复现 SD 绘画工作流，包括模型、提示词、垫图和其他第三方插件的参数设置。该插件还支持读取 PNG Info，并自动还原到 UI 界面上，同时支持解析和还原 ControlNet 设置。

用户在导入 Flow 文件时，插件会自动在 Civitai 搜索相关模型，并提供下载链接。此外，LightDiffusionFlow 还支持保存所有第三方插件的参数。

对于 SD 初学者来说，使用 Flow 文件可以快速上手 SD，降低学习和使用门槛;对于 SD 进阶者来说，可以保存优质的工作流并快速复用，减少操作成本，并传播 AI 绘画能力;对于企业团队来说，可以建立可复用的 AI 绘画工作流，快速建立团队的 AI 绘画能力，实现降本增效。

项目开源地址:https://github.com/Tencent/LightDiffusionFlow

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