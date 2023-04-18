科技公司都用AI干啥？分享将AI集成到产品中的12种方式

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:AI应用程序和工具是这个领域的新宠，许多科技巨头已经开始利用AI来增强自己的产品。包括potify、Notion、Buffer 和 Quora 现在有一个很大的共同点——它们都在集成 AI 技术来提升产品的功能。

下面，一起来12家科技巨头和初创公司如何使用 AI 技术实现产品现代化，以及这对用户意味着什么。

1. Quora 的 Poe

特点:可共享对话、提示主题、四种不同的聊天模式

海外版知乎Quora自2009年推出以来一直专注于问答业务。很多提问这在该应用程序，询问有关从社交礼仪到减肥再到哲学等话题的问题。

AI 聊天功能的添加预示着用户体验现代化的有趣举措。Poe允许用户从四种不同的聊天模式中进行选择，包括ChatGPT，甚至还有一个开始谈话的话题列表。

﻿关于Poe 的评价:“也许 Poe 最有趣的方面是任何人都可以分享他们的对话，因此可以互相学习。”

2.微软Bing AI

功能:高级搜索、改进的搜索、个性化推荐

将 AI 集成到Bing中正在改变我们在线搜索信息的方式。通过利用机器学习和自然语言处理，Bing AI 能够提供比以往更准确和相关的搜索结果。凭借理解用户意图、将查询语境化以及从用户行为中学习的能力，Bing AI 不断改进和发展，使用户能够更轻松、更快速地找到所需的信息。

关于Bing AI 评价: “搜索引擎大战打响了!这是谷歌搜索杀手吗?”

3.谷歌Bard

特点: ﻿LaMDA技术、搜索助手、使用最新信息

谷歌-是一家大型科技公司，已经从一个简单的搜索引擎发展壮大为人们每天使用的无处不在的工具。由该公司的对话应用程序语言模型 （LaMDA） 提供支持，Bard将帮助从数百万搜索结果中提取搜索问题的答案，在其答案中使用最新信息，为用户提供一种回答当今最新问题的方法。

关于Bard 评价﻿:“我们开始吧!在 Twitter 上已经看到了几个Bard的例子，结果看起来非常好。”

4.Coda

特点 ﻿:实时总结、AI 生成的内容、数据感知文本生成

Coda是一种生产力软件工具，它将文档编辑器、电子表格软件和项目管理工具的功能组合到一个平台中。Coda 的新 AI 功能可让您在键入时总结和组织会议记录，而 AI 文本生成可用于为博客内容集思广益，让您的创意源源不断。

关于Coda 评价: ﻿Coda AI 仍处于 Alpha 阶段，只有少数人被邀请对其进行测试。除了 AI 之外，Coda 一直在以其“多功能 + 类似概念 + 非常强大”的功能帮助团队。

5. Buffer AI

特征:生成帖子创意，撰写原创帖子，将 AI 生成的帖子添加到队列中

Buffer 是顶级社交媒体调度和分析工具。在 Open AI 的 API 的帮助下，他们的新 AI 功能将使许多社交媒体经理的生活更轻松。使用Buffer AI，可以生成一个想法列表，并自行选择想要扩展并用于目标帖子的想法。您甚至可以根据需要的语气、语气、风格和语言创建特定方向的帖子。

关于Buffer 评价:“AI 助手生成的内容质量给我留下了深刻的印象。感觉就像是真人写的，而且它总是符合我的品牌调性。”

6. Descript

功能: Studio Sound AI 工具、AI Greenscreen、 AI Overdub 功能

当今世界有超过300万个播客。内容创作者无处不在，他们都需要工具来为大众制作简短、甜美、优质的内容。Descript是支持这群创作者的顶级 AI 初创公司之一，其新的 AI 集成正在帮助该应用程序及其用户脱颖而出。

该编辑工具具有许多巧妙的 AI 功能，包括用于消除背景噪音和录音回声的 Studio Sound AI 工具，以及允许用户单击几下即可立即更新背景的 AI Greenscreen。

关于Descript 评价: “我有一个每周主持的播客，把所有的材料变成更短的内容，Descript让这个过程快了10倍。对我来说，去除填充词是第一位的，但是还有很多其他很酷的功能可以利用。我恨不得把它们都用上!”

7. Notion AI

特点:用人工智能﻿写作，总结文本和提取行动项目，修正你的写作

创新工具是现代生产力的重要组成部分，Notion 正在使用 AI 来增强其工具集，帮助人们更快地完成更多工作。即使是伟大的作家也会遇到困难，而Notion AI可以通过简单的提示帮助生成原创的初稿。这可以用于从博客文章到推文或简单的想法列表的任何内容，以启动工作。

关于NotionAI 评价: “作为一个有阅读障碍的人，我需要第二只眼睛来进行最简单的写作。虽然拼写检查很好，但通常需要更详细的语法编辑器。这意味着我在使用工具、运行插件或招募人员来编辑我的作品。这使我免于所有这些以及我使用的主要工具。谢谢Notion !”

8. Snapchat 的My AI

特点﻿:基于您的喜好、内置信任和安全的建议

OpenAI 的 ChatGPT 正在为 Snapchat 的 My AI提供支持。该工具可以为朋友推荐礼物，写一首短诗，甚至可以计划一次远足旅行。它还不是很完美，但 My AI 的构建是为了避免符合公司信任和安全准则的有偏见、不正确、有害或误导性的信息。

关于My AI 评价: ﻿“这具有巨大的潜力，但我很好奇他们将如何使它比另一个“聊天机器人”更好。在我看来，使用聊天人工智能为你的Bitmoji短片（电影）创建叙事似乎是一种权力游戏，也是无尽内容的潜在来源。”

9.GrammarlyGO

特点:﻿个性化语音，用人工智能重写，上下文感知

Grammarly 已经是作家和知识工作者的首选工具，而生成式 AI 正在增强该工具以帮助更快地写作。GrammarlyGo可以轻松改变内容的语气、形式甚至长度。该工具甚至可以根据电子邮件上下文，一键编写完整的电子邮件回复!

关于GrammarlyGo 评价: ﻿“Grammarly 已经是人工智能通信辅助领域的领导者，所以我毫不怀疑 GrammarlyGO 会很棒。我期待看到新的生成式 AI 功能将如何进一步改善我的写作。”

10. SpotifyDJ ﻿

特点:﻿ 个人DJ，读懂您的音乐心情，将旧的最爱与新音乐交织在一起

Spotify DJ的不同之处在于人工智能的拟人化，它可以根据您的喜好和数据通过它的音乐选择来告诉您。

关于SpotifyDJ 评论:“这可能是他们去年收购的 Sonantic 文本转语音平台的首次使用。AI语音太好听了!现在，我们需要的是个性化 DJ 的能力。”

11. Miro AI

特点: ﻿生成思维导图，总结便签

跨职能团队使用 Miro 发布新产品、规划路线图和开发功能。然而，由于Miro AI集成，还有一些漂亮的额外功能。借助生成式思维导图，Miro AI 可以生成思维导图来启动您的想法，同时使用 AI 总结便签有助于明确您的团队想要实现的核心概念。

关于Miro AI 评论: “ Miro AI对我来说似乎是一个游戏规则的改变者。我喜欢拥有人工智能功能的想法，这些功能可以帮助我克服创造性障碍，产生想法，并自动化乏味的任务。我对代码块特性特别感兴趣。作为一个正在学习编码的人，我认为这对我更好地理解和编写代码非常有帮助。”

12. Fin by Intercom﻿

特点:利用公司的知识库，无需任何设置，将敏感信息重定向到人工代表

巧妙的集成通过将用户重定向到人类代表来了解任务何时涉及私人或敏感信息，甚至可以提出后续问题来澄清问题，并指导用户支持知识库中的文章。

关于Fin by Intercom 评价: “我知道 Intercom 如何深思熟虑地使用 AI 辅助聊天机器人，看来这个团队这次真的超越了自己!”

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