人工智能人才竞争升温 OpenAI允许部分员工将所持股份套现

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日消息:据 The Information 消息，一位直接了解情况的人士说，OpenAI 已经告诉员工，它已经完成了一项收购要约，允许一些员工将其持有的股份套现。此举为去年秋天开始的一个过程画上了句号，同时也为从微软筹集数十亿美元的谈判画上了句号。

两位直接了解情况的人士说，在过去的几个月里，这家人工智能驱动的聊天工具 ChatGPT 背后的旧金山初创公司已经就收购要约进行了谈判，投资者购买员工的利润单位——本质上是未来 OpenAI 利润的权利，其价格意味着大约 270 亿美元的估值。该交易的规模无法得知。

由于最近生成式人工智能技术的进步，即使用大型机器学习模型来创造类似人类的文字、图像和代码，对这些专业员工的需求增加，这次出售奖励了这家成立八年的公司的部分员工。

另外，日前 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 表示，构建庞大 AI 模型的时期即将结束，因为成本限制和回报递减抑制了该领域不断扩大的规模。

Altman 表示，进一步的进展将不会来自于将模型做大。「我认为我们正处于将模型做大这一时代的尾声。」他上周末在麻省理工学院举行的一次活动中告诉观众，「我们将以其他方式使它们变得更好。」

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