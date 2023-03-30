百度沈抖：生成式AI会带来新职业 超过50%的人要去做指令师

站长之家（ChinaZ.com）3月30日 消息:据百度官方消息，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖在博鳌亚洲论坛上指出，随着生成式AI的发展，企业将分为智能企业和非智能企业两类。非智能企业将逐渐被淘汰，而新的巨头将应运而生。

他呼吁每个企业要重新思考自己的优势，并探索如何利用AI放大这些优势，以推动数字经济的实际发展。

同时，沈抖认为，生成式AI将带来一个规模巨大的新职业，未来50%以上的人将从事“指令师”工作。

他强调，推动数字经济要实事求是，少吹牛，多交付。

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