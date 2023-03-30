百度称要基于文心一言改一遍产品线

站长之家（ChinaZ.com）3月30日 消息:据澎湃新闻报道，在昨日的博鳌亚洲论坛2023年年会上，百度智能云总裁沈抖表示，微软用ChatGPT把所有的产品线改变，百度也要基于文心一言全部改一遍。

据统计，目前，百度旗下百度网盘、小度、百度文库、集度汽车、度小满、百度地图、爱奇艺等已宣布接入文心一言。

此前，沈抖曾表示，“文心一言”将通过百度智能云对外提供服务，为产业带来AI普惠。“文心一言”是基于百度智能云技术打造出来的大模型，它将根本性地改变云市场的游戏规则，云服务将从数字时代跃迁到智能时代。

沈抖当时还称，文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。相关行业如媒体、文娱、企业软件等，相关场景如智能客服、员工培训、巡检日报、知识萃取等，都将率先使用文心一言的服务。信息的高效流转和交互，也会进一步带来行业生产、经营效率的提升。

3月16日，百度文心一言召开新闻发布会，宣布文心一言开始邀约测试。个人用户可以通过访问 yiyan.baidu.com，点击『立即体验』参与排队。企业用户可通过百度搜索“百度智能云”进入官网，申请预约文心一言API接口调用服务。

数据显示，截至3月27日，百度“文心一言”发布后，相关云服务已收到了12万家企业的申请测试。

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