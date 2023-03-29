支付宝投百亿资金资源支持服务商34家已获现金或流量等年度助力

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:为更好助力服务业数字化，3月29日，支付宝平台宣布，升级生态服务商助力体系:通过技术支持、产品开放、培训体系、流量开放、现金和政策助力、市场推广资源等6大支持，帮服务商实现快速冷启动、精准获客和提高商业变现能力。据悉，整个助力计划现金部分加上流量扶持等政策，整体预计超过100亿。另外，平台与服务商全年计划共建1000个有规模化商业潜力的数字化解决方案，提升服务商市场竞争力。

近年来，服务业加速数字化转型和发展。随着中国服务业走向纵深发展，商家愈发重视数字化经营，也给作为“数字化中间人”的服务商群体带来新机遇。

目前，共有超1.1万数字化服务商活跃在支付宝平台，包括支付服务商、技术服务商、代运营服务商、内容服务商等几大类型，利用支付宝平台技术和产品，帮商家提供小程序开发、运营和营销等数字化经营服务。支付宝公布的数据显示，过去一年，支付宝平台活跃服务商的规模同比增长103%，开放技术接口和插件1809个，经平台撮合，部分服务商的年收入至少提升了两成。

为了更好助力服务商生态的活跃和生意的增长，在29日举行的2023支付宝生态伙伴开年盛典上，支付宝平台宣布，将投入超百亿资金资源专项助力:服务商可获得技术支持、产品开放、现金和政策助力、流量开放、培训体系、市场资源等6大支持，贯穿从冷启动到深度运营，再到规模化变现的全过程;计划共建1000个有商业变现能力的解决方案，帮服务商有效推动GMV和订单数增长。

目前，已有34家数字化服务商拿到了2022年度激励，其中企迈科技、米雅科技、特来电等21家数字化服务商同时囊括了现金、流量等资源助力。

这些来自各行各业的服务商已在支付宝找到了自己的商业模式。专注数字化经营的服务商企迈科技，过去一年通过跟支付宝合作为商户经营效率提升近6成;老牌支付服务商米雅科技深耕零售业迎来新增长，在支付宝平台帮超30万零售门店做数字化经营;南京薪人科技（闪聘）首批试水支付宝直播，通过小程序、直播等，为招聘机构招工、直播代运营、培训，仅一年就实现盈利，今年将冲刺千万营收。

专注医疗健康行业数字化建设及运营的服务商、纳里健康科技有限公司产品负责人表示:“服务商能结合支付宝平台特色能力更好助力医疗行业数字化，通过数字技术、移动支付、信用医疗服务等，提供线上线下全链路医疗数字化解决方案，推动互联网+医疗的行业创新”。目前，纳里健康已链接了全国近8000+公立医院，在支付宝等平台的互联网诊疗医生总数超30万。

支付宝数字政企事业部总经理王丽娟透露，支付宝平台已开放超百种原子能力，助力2000多个生态服务商实现解决方案升级。

蚂蚁集团副总裁、支付宝数字商业事业部总经理何勇明认为，中国服务业有着规模庞大的经营主体，是中国经济的韧性所在，但千行万业的商家数字化需求迥异，大量商家尚处数字化初级探索阶段，推动服务业纵深发展需多方共建。他表示，支付宝平台将持续支持三方服务市场，为商家提供普惠型数字产品，持续做好服务业数字化的助推器。

中国服务贸易协会常务副秘书长田国锋指出，推动我国服务业数字化的高效优质发展需要重视平台企业和服务商的作用;一方面，需鼓励平台发挥价值，推动服务业数字技术的普惠;同时，服务商也应提升产品和服务能力，为商家降本增效。

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