Redmi Note12Turbo登顶三大电商平台订金预售销量

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:就在刚刚，红米手机发布战报称，Redmi Note12Turbo只用2.5小时，刷新2023业界全天纪录，Note12Turbo 登顶2023年三大电商平台全价位段订金预售销量冠军。
昨日晚间，Redmi Note12Turbo正式推出，有冰羽白、星海蓝、碳纤黑配色可选。
Redmi Note12Turbo搭载第二代骁龙7+移动平台，相较前代平台，该平台集成的Kryo CPU的最高主频高达2.91GHz，性能提升超过50%;Adreno GPU性能提升2倍。
机身正面搭载一款6.67英寸超细四窄边屏幕，边框窄至1.42mm，屏占比高达93.4%，屏幕支持12bit687亿色的色彩显示、100% DCI-P3广色域、120Hz可变刷新率等，还支持1920Hz PWM调光。
影像方面，Redmi Note12Turbo配备了6400万超清主摄像头，以及首次在中端系列支持的OIS 光学防抖，支持小米影像大脑2.0。
Redmi Note12Turbo还支持LPDDR5+UFS3.1的存储规格，以及最高16GB+1TB的超大内存配置。搭载5000mAh大电量，DOU达到了1.33。
售价方面，8+2561999，12+2562099，12+5122299，16GB+1TB2599!
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