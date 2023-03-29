Apple pay later 服务现已上线，仅适用于部分美国用户

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:据国外媒体报道，苹果公司在美国推出 Apple Pay Later，这是一项允许消费者先购物后付款的服务。Apple Pay 用户可以在六周内将他们的购买分成四笔付款，零利息且不收取额外费用。

据介绍，用户可以申请一笔 50 至 1000 美元（目前约为人民币 345 至 6890 元）的Apple Pay Later贷款，用于在其iPhone和iPad上向接受Apple Pay的商家进行在线购买和应用内购买。考虑到他们的财务状况，用户可以在他们的钱包中查看、管理和偿还他们的 Apple Pay Later 贷款。

从今天开始，Apple 将开始邀请部分用户访问 Apple Pay Later 的预发布版本，并计划在未来几个月内向所有符合条件的用户提供该服务。

当涉及到理财时，没有一个通用的方法适用所有人。许多人都在寻找灵活的支付方式，这就是为什么我们很高兴向我们的客户提供 Apple Pay Later，”Apple Apple Pay 和 Apple Wallet 副总裁 Jennifer Bailey 说。

Apple Pay Later 的设计考虑了我们用户的财务状况，因此它不收取任何费用或利息，可以在 Apple Wallet 中使用和管理，让消费者更容易做出明智和负责任的借贷决定。”

值得注意的是，Apple Pay Later 通过万事达卡万事达卡分期付款计划得到支持，而高盛是用于完成 Apple Pay Later 购买的万事达卡支付凭证的发行方。

从今天开始，Apple 将随机邀请用户通过电子钱包和 Apple ID 电子邮件先睹为快 Apple Pay Later。Apple Pay Later 目前仅适用于美国 iPhone 和 iPad 上的在线和应用内购买，Apple Pay Later 仅适用于 iOS 16.4 和 iPadOS 16.4 及更高版本。

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