育碧开发内部AI工具：自动生成视频游戏NPC对话

站长之家（ChinaZ.com）3月27日 消息:育碧是世界上最大的视频游戏开发商之一，以推出“刺客信条”等系列等游戏而闻名。现在，这家游戏开发商正在通过开发一种名为 Ghostwriter 的AI工具来实现游戏内部分对话的自动化。

在电子游戏中，非玩家角色（npc）经常以较为固定的方式说话:基于游戏内事件触发的简短的、通常是大喊大叫的对话，比如“看那些手腕上的火箭!”或快速的“重新加载!”或疲惫的“膝盖中了箭”。育碧表示，起草这些无数的NPC台词是机器学习的完美应用。

简单的说，Ghostwriter可以为编剧提供帮助，共同创造出玩家与NPC之间的交流内容，并利用这项AI技术处理大量重复的工作。这种AI可以一键生成NPC和玩家之间的谈话，根据设定的情景及事件，甚至可以利用算法构建NPC的生活轨迹，从而以更少的成本营造更深刻的沉浸式体验。

育碧表示，Ghostwriter 并没有取代视频游戏作者，而是减轻了视频游戏作者最繁重的任务之一，这让编剧有更多时间来完善其他地方的叙述。

使用 Ghostwriter 的创作者首先会创建一个角色，然后基于选定的模式（如“自信”，“兴奋”或“恼怒”）指定他们想要生成的对话或互动。AI 然后会产生许多不同的对照组，作家可以在两者之间选择最好的，并进行手动编辑。

Ghostwriter 的创建者明确该工具需要人工输入，如果 Ubisoft 的创作者不热衷于使用它，该工具将无法运行。

（举报）