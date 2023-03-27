Gurman：苹果 iOS 17 将添加几个用户「最需要」的功能

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日消息:据彭博社 Mark Gurman 报道，苹果在开发过程的后期改变了 iOS 17 的策略，增加了几个新的功能，这表明这次更新可能比之前想象的更重要。
今年 1 月，Gurman 说，由于该公司对其期待已久的混合现实头显的高度关注，iOS 17 的更新可能不如前几年的 iPhone 更新那么重要。Gurman 在他最新的「Power On」通讯中写道，在新版本更新的开发过程中，增加了几个新功能：
当苹果着手开发 iOS 17 时，最初的想法是将其称为调整版本——更侧重于修复错误和提高性能，而不是增加新功能（与该公司在 2009 年对 Mac OS X 的 Snow Leopard 采取的方法不一样）。希望能避免 iOS 16 的问题。但在开发过程的后期，策略发生了变化。现在的 iOS 17 版本预计将拥有几个「不错的」功能，即使它缺乏像去年推出的锁屏那样的标志性改进。这款代号为「Dawn」的软件的目标是加入用户最需要的几个功能。
与以前的 iPhone 软件更新一样，iOS 17 预计将在 6 月份的苹果全球开发者大会上发布预览版，然后在秋季推出正式版本。该更新可能提供一系列增强功能和新特性，如下一代 CarPlay 体验，对 Siri 的改进，对侧载和第三方应用商店的支持，对苹果混合现实头显的支持等等。
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