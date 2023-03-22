英特尔任命 Stuart Pann 为英特尔代工服务负责人

站长之家(ChinaZ.com) 3月22日消息:英特尔公司今天宣布任命 Stuart Pann 为英特尔代工服务（IFS）的高级副总裁兼总经理，IFS 是英特尔的商业代工业务。

Pann 将向英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 汇报，并推动 IFS 及其差异化的系统代工产品的持续增长，该产品超越了传统的晶圆制造，包括包装、芯片标准和软件，以及美国和欧洲的产能。

据悉，英特尔进军代工市场是 Gelsinger 转型计划的关键部分，但这意味着要与韩国三星电子等实力强大的竞争对手展开较量。

Gelsinger 说：「业界对我们的系统代工方法反应良好，我们看到了强劲的势头，包括最近宣布一家重要的云、边缘和数据中心解决方案供应商成为我们即将推出 Intel 3 process 的客户。Stuart Pann 在资本和产能战略、供应链管理以及内部和外部制造的销售和运营规划方面拥有深厚的专业知识，他是加速这一势头并推动 IFS 长期发展的理想领导者。」

Pann 的职业生涯始于英特尔，并在 2021 年回到公司，此前他曾在惠普公司担任首席供应链官和首席信息官达 6 年。在此之前，Pann 曾担任公司副总裁兼英特尔业务管理集团总经理，负责公司微处理器和芯片组业务的定价、收入和预测职能。Pann 拥有密歇根技术大学的电子工程学士学位和密歇根大学的 MBA 学位。

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