荣耀Magic 5系列今日正式开售 售价3999元起

站长之家（ChinaZ.com）3月10日 消息:今日，荣耀Magic 5旗舰机系列正式开售，Magic 5 8+256GB版售价3999元、、Magic 5 12+256GB版售价4499元、Magic 5 16+512GB版售价4999元、Magic 5 Pro 8+256GB版售价5199元、Magic 5 Pro 12+256GB版售价5699元。
该系列不仅升级了二代骁龙8平台，还在屏幕和拍照方面获得了DXO两个世界第一，并首发了青海湖电池技术。
此外，荣耀Magic5Pro/至臻版搭载荣耀青海湖电池，容量5450mAh，荣耀Magic5搭载5100mAh容量电池。
荣耀Magic5后置采用“缪斯之眼”标志性设计，搭载全新的荣耀鹰眼相机系统。
其中，荣耀Magic5Pro采用了5000万像素广角主摄、5000万像素潜望式长焦主摄及5000万像素超广角主摄的配置。
荣耀Magic5后置采用5400万主摄 +5000万超广角 +3200万潜望三摄组合，支持最高50倍数字变焦，前置12MP 摄像头。
屏幕方面，荣耀 Magic5采用6.78英寸 OLED 四曲屏，荣耀Magic5Pro采用6.81英寸第二代屏幕聚光技术。
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