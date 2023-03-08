研究人员称：电话推销员、高等教育老师等职业位最容易受到 AI 影响

站长之家（ChinaZ.com）3月8日 消息:你想知道人工智能是否会很快取代你的工作?最近，自纽约大学 （NYU）、普林斯顿大学和宾夕法尼亚大学 (UPenn) 的教授发表一篇题为“像 ChatGPT 这样的语言建模者将如何影响职业和行业?”的研究论文。

研究人员写道:“我们发现，最容易受语言模型影响的职业包括电话推销员和各样的高等教育教师，如英语语言文学、外国语言文学和历史教师。受到语言建模进步影响最大的行业是法律服务和证券、商品和投资。”

根据这些研究人员的说法，教师和金融服务可能只是第一个屈服于像 ChatGPT 这样的语言建模 AI的群体。但我们也应该注意到，ChatGPT在提供事实信息方面都很糟糕，这也是其可能不是擅长“教学”部分，数学方面的能力也很差，同样不会金融领域有很好的表现。

研究人员——纽约大学斯特恩商学院的 Rob Seamans、普林斯顿计算机科学家 Ed Felten 和沃顿商学院的 Manav Raj——使用了他们在2018年实际开发的方法，正如该研究摘要中所述，该方法是通过“估计哪些职业由于2010年至2015年间人工智能的进步，描述 [已经] 发生了最大变化。”

纽约大学斯特恩商学院的 Rob Seamans解释道，“关键的见解是将人工智能进步的十个领域（图像识别、语音识别、语言建模、抽象策略游戏等）映射到职业中使用的52种能力，这些数据可以与美国劳工部 O*NET 的信息进行交叉引用， 以检查这些可区分的能力在800多个当前人类执行的职业中的“重要性和普遍性”。

研究人员会根据相关数据得出一个 AI职业暴露评分（AI Occupational Exposure），简称为 AIOE。AIOE 越高，所在岗位被AI取代的机会就越大。

结果显示，排名靠前的职业和行业差异很大。例如，教育工作者可能会排名靠前，因为语言建模 AI 可能会继续改变教师“分配工作”、“检测作弊或使用程序来”开发教材的方式。需要特别指出的是，AI目前还非常不擅长历史教学。

另外，关于为什么电话推销员被认为是最有可能被AI取代的职业，研究人员提出了一个特别突出的的观点:即使有令人信服的人与人工智能合作的理由，劳动力发展需求也可能意味着人类将被取代。毕竟，许多老板已经开始用机器代替他们的员工。

“人们可能会以为人类电话推销员可以从用于增强他们工作的语言建模中受益。例如，可以将客户的响应实时输入语言建模引擎，并将相关的、特定于客户的提示快速输入电话推销员。或者，人们可能会想象人类电话推销员被AI机器人所取代。”

“语言建模增强或替代人类电话推销员工作的潜力，凸显了AIOE衡量其中的一个标准:它衡量对AI的‘暴露’，但这种暴露是否会导致强化或替代人类工作将取决于各种特定职业的具体情况。”

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