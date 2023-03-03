设计师辅助！DALL-E 2 和 Midjourney为工业设计师提供更多灵感

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:随着生成式AI技术的飞速发展，越来越多人开始担忧DALL-E2、 Midjourney等AI产品会让画家、设计师失业。AI生成的作品的版权问题和伦理问题也存在很大争议。

但从另一方面来说，AI也可以成为画家、设计师们的最佳辅助。近日，国外一名工业设计师胡安·诺格拉发现，AI图像生成是改进设计过程的绝佳方式，它们不会取代设计师从多年经验中积累的宝贵见解和批判性思维技能。但它们确实激发了创造力，并扩大了设计师设计产品的可能性范围。

工业设计涉及创造日常物品，因此特别注重它们的外形和功能。在头脑风暴的早期阶段，设计师会花很多时间在他们的素描本上，从他们的直接环境、历史书籍和他们自己的经历中获得灵感。

而人工智能可以让设计师能够根据简单的文本提示生成图像。DALL-E或Midjourney等工具让设计师通过输入抽象概念并将它们转化为大量图像。无论多么疯狂的想法，AI都可以为你转化成图像。帮助设计师提供了灵感的同时还提高了效率。

胡安·诺格拉表示，最近，他还利用 DALL-E来协助设计了一套小型家居用品，出售给参观危地马拉殖民小镇安提瓜的游客。

胡安·诺格拉称，他希望游客一看到这个产品就能立刻与安提瓜这个地方建立深刻联系，而不是想那些冰箱贴类的纪念品一样被遗忘在角落。

胡安·诺格拉首先提示 DALL-E 使用怀旧的桌面对象。结果产生了一些让人啼笑皆非的产品图，如橡皮擦和皱着眉头的纸巾盒。

以上为OpenAI 的 DALL-E 在作者提示下生成的图像。

"然后我变得更具体，在我的提示中插入“Antigua”。结果开始包括该镇的标志性符号——环绕它的火山、鹅卵石街道、殖民时期的建筑。

画了一点草图后，我通过输入“纸巾盒”和“纸巾喷发”进一步缩小了结果范围。

从那里开始，我继续在我的素描本上打稿，最终创建了一个纸巾盒的 Photoshop 模型，形状像位于城市南部的 Volcán de Agua 或“水火山”。

然后，我使用我的传统设计技能创建了它的3D 计算机绘图——也称为“ CAD 模型”——使用来自火山的实际地形数据，并制作了一个功能齐全且可制造的对象。

继续火山主题，我决定为邻近的 Volcán de Fuego 或“火火山”创建一个伴生对象，该火山不断活跃并喷发。火让我想起了火柴，我促使 AI 生成了火山形状的火柴棍架的图像。"胡安·诺格拉说。

虽然整个过程都由设计师主导，但AI生成为设计师打开了新的创意大门，它辅助设计师更好地描绘出自己的抽象设计目标。

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