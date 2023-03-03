报告：预计2023年全球移动电商应用下载量增长达65亿次

站长之家（ChinaZ.com）3月3日 消息:今日，移动应用&手游情报平台SensorTower发布了《2023年移动电商应用市场洞察》。报告称，2022年全球移动电商应用下载量环比增长7.1%至59亿次，其中65%的移动电商应用下载量来自Google Play平台。预计2023年全球移动电商应用下载量继续增长，达到65亿次。
分析称，2022年，东南亚电商应用《Shopee》以近2.5亿次下载量，再次超越《Amazon》蝉联全球电商应用下载冠军，其中印度尼西亚、印度和巴西是下载量最大的市场。
来自中国的快时尚出海电商《SHEIN》成为2022年日本市场下载量最大的电商应用，与此同时《SHEIN》在美国、东南亚和拉丁美洲等多个海外市场表现突出。
出海电商下载表现中，中国快时尚出海电商应用《SHEIN》下载量依旧强劲，2022年以超过1.7亿次下载量稳居出海电商下载榜冠军。自2022年8月底正式登陆海外市场以来，拼多多旗下出海电商《Temu》美国市场下载量迅速攀升，跻身增长榜第2名，成为2022年中国移动电商出海赛道的黑马。
欧洲、拉丁美洲、东南亚和北美成为中国电商应用出海的热门市场，2022年热门出海电商应用总下载量中，分别有24%、24%、19%和14%的下载量来自以上市场。《Temu》在北美市场的快速走红，使得2022年出海电商应用在该市场的下载量环比增长56%。
报告还称，2022年，Youtube和Admob成为全球电商应用广告的重要投放平台，其中接近32%的iOS设备电商应用广告投放在Youtube平台，40%的安卓设备电商应用广告投放在Admob平台。
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