贾跃亭在法拉第未来获晋升 为Section 16 officer和执行官

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:FaradayFuture（法拉第未来）宣布，经过FF董事会对公司管理组织结构的评估，批准贾跃亭先生与全球首席执行官陈雪峰先生一起，共同直接向董事会汇报。

董事会确定贾跃亭是1934年证券交易法（修订版）第16条所指的公司 "高管"，以及交易法第3b-7条所指的公司 "执行官"。

FF表示，考虑到贾跃亭先生对公司的产品、技术创新、I.A.I、先进技术、产品和技术力提升、公司发展具有长远重要价值和不可或缺的重要意义，以及观察到贾跃亭先生在公司近期的融资和刚刚结束的特别股东大会投票通过增加授权股数提案等方面作出的重要贡献，董事会经过慎重考虑后同意将Faraday Future创始人兼首席产品及用户生态官 （CPUO）贾跃亭先生晋升为Section16Officer及公司执行官。

同时，FFIE董事会还批准公司的产品、移动生态系统、I.A.I、以及先进研发技术部门直接向贾跃亭先生汇报;批准公司的用户生态系统、资本市场、人力资源和行政管理、公司战略部门及FF中国公司各部门向贾跃亭先生和陈雪峰先生双线汇报，但须遵守董事会与公司管理层协商后确定的流程和控制措施。公司其余部门，包括财务和法务部门，继续向全球CEO陈雪峰先生单线汇报。

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