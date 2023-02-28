快手电商开展违规价格营销专项治理活动

站长之家（ChinaZ.com）2月28日 消息:今日，快手电商发布了关于【违规价格营销】的专项治理公告。【违规价格营销】是指带货达人在电商直播或电商短视频中推广营销时实施过分夸大商品价值、虚假价格比较等方式误导消费者的情形。
常见的常见违规行为包括虚假价格比较、夸大商品价值，具体如下:
虚假价格比较
与其他业态价格（包括但不限于线下实体店/专柜/奥莱等线下商场或某宝等其他平台/）进行虚假价格比较，夸大商品价格。
违规示例:
营销内容
是否违规
违规说明
|直播间内宣传售卖某品牌手机，在其他平台售卖9999元，在直播间内仅售3999元，实际上其他平台同型号手机价格并非9999元
|是
|虚构其他平台售价进行价格比较
|直播间内售卖手表，宣称专柜售价几万元，在平台仅售599元，实际上专柜售价并非主播宣传价格 。
|是
|虚构线下价格进行价格比较
借助夸张表述夸大商品价值来诱导用户下单。
违规示例:
|营销内容
|是否违规
|违规说明
|直播间内售卖珠宝玉石相关商品，宣传其有收藏价值，实际无收藏证书，无法证明其有收藏价值。
|是
|无法提供收藏证书
|直播间内售卖商品宣传其价值一套房、一辆车等，实际商品本身无法达到这个价值。
|是
|夸张表述来夸大商品价值
快手强调，带货达人在快手小店的经营推广过程中，若存在以上【违规价格营销】的违规行为的，平台将视违规情节的严重程度、违规次数等情况综合判定，采取包括但不限于警告、强制学习、强制考试、扣分、暂停使用购物车功能、支付违约金等违规处理措施，直至清除平台、终止合作。
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