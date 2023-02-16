微信公众号升级图片消息功能 描述语扩充为300字

今天，微信官方公众号微信派发布了一则图片消息，展示了微信公众号全新的图片排版模式。与此前的图片消息通过各种第三方排版工具实现图片横排不同，这则图片消息原生支持了图片的横向排列。在用户浏览时，新排版会以3:4的比例置顶横向显示所有图片，用户可以滑动查看，并进行分享、收藏等操作。而标题与文字内容，则会在图片下方显示，且描述与从原有的140字扩展到了300字，让图片消息可以承载更多内容。不过，经测试，目前仅有微信手机端支持该功能，通过PC端或是网页浏览时，并没有采用新排版。对于这一新的排版设计，有部分网友表示似?