微信公众号升级图片消息功能 描述语扩充为300字

站长之家（ChinaZ.com）2月16日 消息:近日，微信公众号对图片消息功能进行升级，创作者可以填写标题，描述语由140字扩充为300字，此外，用户在手机上可以横滑浏览所有图片，展示比例为3:4。
据Tech星球消息，目前，该功能在PC端已经全量上线，订阅号助手APP还在开发。在微信公众号发布的图片内容可以分享、收藏、在看和点赞。
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微信公众号对图片消息功能进行升级。根据官方提示，升级内容包括:创作者可以填写标题;描述语由140字扩充为300字;用户在手机上可以横滑浏览所有图片，展示比例为3:4。随着微信公众号的图片功能升级，也将增加创作者图片内容发布的丰富度。
今天，微信官方公众号微信派发布了一则图片消息，展示了微信公众号全新的图片排版模式。与此前的图片消息通过各种第三方排版工具实现图片横排不同，这则图片消息原生支持了图片的横向排列。在用户浏览时，新排版会以3:4的比例置顶横向显示所有图片，用户可以滑动查看，并进行分享、收藏等操作。而标题与文字内容，则会在图片下方显示，且描述与从原有的140字扩展到了300字，让图片消息可以承载更多内容。不过，经测试，目前仅有微信手机端支持该功能，通过PC端或是网页浏览时，并没有采用新排版。对于这一新的排版设计，有部分网友表示似?
市民周先生反映，莘庄一处公厕提供应急厕纸，市民在取用时却需要扫码、看广告、关注公众号等一系列流程，真是急煞人。周先生介绍，公厕旁边的机器上写着扫描二维码，免费取纸”，但是扫了后却发现并没有那么简单。在律师看来，尽管出发点是避免用纸浪费，但这样的手段应当立即纠正，在做好厕纸科学管理的同时，避免收集不必要的个人信息。
站长之家 2 月 7 日讯：今日，微信3.7.0 for Mac版本发布，该版本新增了提取图片文字、以及翻译网页内容等功能。
第一，你有多久没关注新的公众号了?第二，你还会花多长时间，用在阅读公众号文章上?第三，你有没有注意到，微信公众号推文无法按照时间排序了?如果你已经很久没有关注新的公众号，也不会花太多时间来阅读微信文章，那么你就不会发现，微信公众号文章在近期无法通过点击右上角图标，实现一键时间排序了。只有一个事情是肯定的:此次公众号悄悄更新之后，犹如房间里挤进了一只大象，创作者们想要有更多生存空间，只能
近日，北京互联网法院发布了葛优与湖北绿购电子商务有限公司网络侵权责任纠纷一审民事判决书，判决湖北绿购电子商务有限公司赔偿原告葛优经济损失7000元。判决书显示，被告湖北绿购电子商务有限公司系微信公众号“咸宁生活范”的账号主体。自然人的肖像权受到侵害的，有权要求停止损害、消除影响、赔礼道歉，并可以要求赔偿损失。
作为一款国民级应用，微信早已不再是一款单纯的聊天工具，随着微信PC端的不断更新，微信也在逐渐增加办公功能。微信Mac版迎来2023年首次更新，正式发布3.7.0升级，该版本主要更新如下：可以提取图片中的文字内容；可以翻译网页内容；修复了一些已知问题。去年还有媒体报道称，微信正准备推出会员制服务，其中就包括了云端备份的功能，但现实来说还是不太可能，微信不需要靠会员盈利就是其中一个原因。
2月10日，2023第十七届亚洲运动用品与时尚展在国家会议中心举办，展会上，电小二光充户外电源3000Pro迎来国内首次亮相。全新光充户外电源3000Pro曾于1月在CES发布，相较于现有的光充户外电源产品，在5个方面进行了重大升级。电小二尚未公布3000Pro的上市时间及售价。
1月30日，微信公布了2023年春节期间微信相关数据。用户使用微信支付的线下交易量上涨23%，并在大年初六这天达到顶峰，其中超市、便利店商户交易量最靠前。影视带动原著迎来阅读高峰，《三体》阅读量重回第一，《流浪地球》则升至第五。
一个没有争议的事实，公众号越来越难做了。尤其是你如果现在没收入，没工作，没方向，小红书起号简单，流量大，带货赚钱流程简单，可能是首选。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。