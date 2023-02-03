亚马逊第四季度营收1492.04亿美元 AWS云服务增速再次放缓

站长之家(ChinaZ.com) 2月3日消息:亚马逊发布的2022财年第四季度及全年财报。报告显示，亚马逊第四季度净销售额为1492.04亿美元，与上年同期的1374.12亿美元相比增长9%，不计入汇率变动的影响为同比增长12%;净利润为2.78亿美元，与上年同期的净利润143.23亿美元相比下降98%。

其中亚马逊AWS云服务第四季度净销售额为213.78亿美元，与上年同期的177.80亿美元相比增长20%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长20%;运营利润为52.05亿美元，上年同期为52.93亿美元，同比下降2%。

AWS业务营收依然略低于市场预期的218.7亿美元，和三季度27.5%的增速相比，增速大幅放缓。此外上季度亚马逊云业务主要竞争对手微软的云业务部门业绩令市场失望，从而投资者担忧云业务业绩将在接下来对亚马逊的业绩产生拖累。

就在通胀和供应链瓶颈令亚马逊的零售业务成本上升和利润空间变薄之际，AWS成为亚马逊最为依赖的现金奶牛业务。但这份财报AWS的表现令投资者难以满意。

亚马逊高管表示，AWS客户希望减少在云计算方面的支出。亚马逊首席财务官Brian Olsavsky在电话会上称，亚马逊已经注意到了AWS营收的持续放缓趋势。

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