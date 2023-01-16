《中国奇谭》播放量破亿 于2023年1月1日开始播出

1 月 1 日消息：在即将到来的富喜悦一年一渡 2023 新年主题直播盛典的活动，富喜悦人不但为全球摆渡人带来了超给力的视听盛宴；据富喜悦品牌创始人、财富流沙盘创作人唐乾九先生透露，今年直播盛典期间，我们还会给大家带来“世纪性”的众多全新产品！新品含有专属“为全球伙伴们翻译的 11 种语言”全球化的产品、专属青少年助力成长的产品等，富喜悦成员称今年的新品为“特别的礼物”！”“孩子结婚有点不太符合实际情况”“创业机会对孩子很有难度”等；在我们经过不断调研与研讨后“青少年应该有一款专属他们的”产品，因此“孕育”生；我们也坚信“缺乏财商”“校园暴力”“沉迷游戏”“情绪失控”都可以通过专属青少年的产品一一得以解决；2023 年 1 月 1 日元旦邀您见证富喜悦一年一渡直播盛典暨新品发布会。