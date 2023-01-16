淘宝宣布春节不打烊 天猫超市等支持春节商品送货上门

1 月 7 日起，一年一度的春运正式拉开帷幕。春运是人员流动规模最 大、出行最为集中的时期，特别是今年，许多已经很久没有回家的游子即便跨越山川湖海，也要和家人在一起过个团圆年。京东的“即送即装”服务解决了消费者在购买电视、冰箱时遇到的送货安装不同步、预约安装费时费力、价格不透明等种种问题，特别是此次推出的“即送即装“春节不打烊，更为消费者提供了确定性的家电送装服务体验，为春节消费添了一份保障。