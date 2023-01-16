淘宝宣布春节不打烊 天猫超市等支持春节商品送货上门

站长之家（ChinaZ.com）1月16日 消息:近日，淘宝宣布春节不打烊，并推出6大春节暖心服务。
据悉，淘宝直播将推出春节七天乐年味直播。同时，全国1400个县城，可淘宝下单线上家电清洗、消杀服务，还可抢0元及5折优惠。
上淘宝买新鲜蔬菜水果、肉禽蛋类、酒水休食等，淘菜菜保障最快第二天即可送至自提点;上淘鲜达买菜、买水果、买酒水等，全国2600多家线下门店超市直接配送，最快1小时送达。
此外，天猫超市联合菜鸟支持春节商品送货上门，重点保障老旧无电梯小区上门需求。全力保障当日及次日达，同时支持一键价保。菜鸟重点保障食品、洗护等刚需生活用品配送，全国接近200个城市下单商品当日揽收发货。
淘宝还表示，春节期间，上天猫购买血氧仪、N95口罩、抗原等返乡三件套，48小时发货。同时阿里健康提供新冠问诊服务，线上问诊后可开方购买新冠口服药。
|2023淘宝天猫年货节超级红包会场
|淘宝天猫年货节超级红包优惠力度
|天猫年货节超级红包会场
|天天开红包 ，单次最高6666元
|天猫超市
|满199-30
|进口超市
|今日疯抢限量5折
|流行女装
|限时付定享立减
|大牌美妆会场
|大牌美妆，预售开启
|进口美妆
|大牌男装付定立减
|大牌手机
|大牌手机限时直降，24期分期免息
（举报）