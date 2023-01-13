京东物流为春节坚守岗位一线员工补贴5亿元

年味渐浓，为了让消费者们轻轻松松办年货，以“过年还得是京东”为主题的 2023 年京东年货节已于 12 月 29 日晚 8 点全面开启。年货节到来，也面临着物流行业迎来又一次的年货寄递高峰。为让消费者享受到极 致的年货节服务体验，由刘强东一手打造的京东物流也发布公告称：“ 2023 年春节期间将连续 11 年‘春节也送货’，全国 366 个城市、约 1700 个区县的消费者，即使是在除夕、大年初一，也可以正常下单收货。”伴随这一公告的发出，也代表了今年春节期间，数十万京东快递小哥将继续奔走在街头巷尾，为消费者提供不间断的上门寄递服务?