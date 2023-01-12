苹果设备Windows预览版应用确认其头显操作系统名称

站长之家(ChinaZ.com) 1月12日消息:日前苹果在微软应用商店上架了Apple Music、Apple TV和Apple Devices 苹果设备应用的Windows预览版程序，代码显示，其中一个应用程序隐藏了对苹果即将推出的混合现实头显操作系统的引用。

苹果设备应用程序旨在让用户在Windows机器上管理各种苹果设备，这些功能传统上由iTunes处理，但现在已经迁移到macOS的访达。如果需要，Windows用户可以继续使用iTunes来管理苹果设备，但随着苹果正在开发独立的应用程序，如Windows版的Apple Music，Windows版的iTunes似乎已经接近其生命的终点，需要一个设备管理功能的替代品。

在调查新的Windows版苹果设备预览应用时，Twitter用户@aaronp613发现提到了「Reality OS」和「xrOS」，这两个名字曾多次出现在传言中，指的是苹果即将推出的混合现实头显。

彭博社的Mark Gurman已经报道了相当长一段时间，苹果计划将其头显平台称为「realityOS」或「rOS」，但上个月他透露，苹果已经更新了计划，将把该平台称为 「xrOS」。这个名字指的是 「扩展现实」，以涵盖虚拟现实和增强现实体验。

上周末，Gurman报道说，虽然苹果一直致力于在本月推出头显，但该公司现在计划在其传统的春季媒体活动时间前后推出。然后，在今年晚些时候的实际产品发布之前，将在6月的WWDC上为开发者提供更完整的介绍。

随着时间的迅速临近，苹果正在准备其其他应用程序和平台与头显和xrOS集成，这并不奇怪，但新的苹果设备预览应用程序中对Windows的提及可能是苹果的意外失误。

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