视频号公布2023年激励政策：针对剧情等重点垂类启动专项激励计划

站长之家(ChinaZ.com) 1月10日 消息:1月10日，在2023年微信公开课PRO上，视频号团队除了过去一年的成绩单，还并公布了最新激励政策。

短视频激励方面，微信视频号团队表示，「北极星计划」以发现和扶持短视频行业优质创作者为目标，近一年来，共拿出数十亿流量扶持和孵化了数万名优秀创作者。新的一年，「北极星计划」全面升级创作者成长激励策略，包括:

降低准入，对全部符合参与门槛的作者开放;

更大的扶持力度，符合活动要求的优质创作者最高可获得百万流量扶持;

更有针对音乐、搞笑、游戏、剧情等重点垂类启动专项激励计划。

另外，为了更好支持品牌商家经营，视频号也将在近期发布品牌商家激励计划，对入驻视频号小店的品牌商家，我们提供包括流量冷启、品牌标识、专享服务等在内的各项权益，助力品牌商家经营。

视频号还将继续加大对服务商的支持力度，在身份认证、流量激励、运营工具等方面持续重点投入，在流量激励上做到翻番。

对于2023年，视频号团队表示，2023年将继续从产品能力、作者服务、生态调控方向不断优化视频号的生态系统，提供更多扶持和激励计划，也与更多业内商家和服务商深度链接，让每一个人、每一件好物、每一个瞬间都被更好地看见。

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