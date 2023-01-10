视频号直播2022年销售额同比增长超8倍 日活跃创作者数同比涨幅超

站长之家（ChinaZ.com）1月10日 消息:在1月10日举办的2023微信公开课PRO上，官方透露，目前视频号用户总使用时长接近朋友圈80%，基于算法的推荐播放量同比上年增长400%，创作者活跃度同比涨幅超过100%。

播放量方面，2022年，视频号泛娱乐内容播放量同比增长超185%，泛生活内容播放量同比增长291%，泛知识内容播放量较上年同期增长109%，泛新闻内容同比增长237%。万粉作者数量同比增长308%，爆款内容数量同比增长186%。

视频号官方表示，原创生态是平台健康持久发展的基石。2022年，视频号对搬运账号采取更严管控，同时发布原创声明能力进一步保护创作者。去年，平台原创内容播放量同比提升350%，万粉及以上的创作者数量增长308%，点赞10w+的爆款内容增长186%。

直播方面，微信官方透露，2022年，微信视频号的直播看播人数和开播数量都有了惊人的提升。其中，视频号看播人数增加了300%，看播时长增长了156%;优质直播开播上升614%，开播时长获得了83%的涨幅。

直播带货方面，视频号直播团队表示，2022年视频号直播带货规模保持高速增长，销售额同比增长超8倍，平台公域购买转化率提升超100%，客单价超200元。

视频号小店的推出，为商家提供了更便捷高效的经营工具。目前来自视频号小店的销售额占比已经超过90%。在服务商生态中，视频号直播带货已经连接了超过 1000 家服务商，这些服务商为视频号贡献了超过30%的销售额。

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