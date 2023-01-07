快手旗下快看点公告将于 2 月 6 日停止运营

站长之家（ChinaZ.com）1月7日消息:快手旗下的快看点近日发布停运公告。公告称，快看点图文资讯App由于业务调整，将于2023年2月6日00:00:00终止运营，届时用户将无法访问快看点App。

为落实用户个人信息的保护，快看点届时将彻底删除所有用户的信息和作品等数据 （因需要对部分创作者的提现申请进行资质审核，并支付钱款，将对此部分创作者的作品信息和个人信息保留至2023年8月6日，届时将彻底删除此部分创作者所有的信息和作品数据），请于2023年2月6日00:00:00前进行数据导出。

以下为快看点停运公告：

尊敬的快看点用户:

作为一款图文资讯APP，快看点致力于为您提供即时图文资讯。感谢您一直以来的支持，如今由于业务调整，我们非常遗憾地通知您，快看点将于2023年2月6日00:00:00终止运营，届时您将无法访问快看点APP。在最后的时光中，我们仍希望为大家留下最好的回忆，带着这个初衷，我们做了如下的停运事项安排∶

停运时间:

快看点将于2023年2月6日00:00:00，关闭服务器，全面停止运营，届时及以后您将无法访问快看点APP且无法登录和使用快看点的任何功能。为落实用户个人信息的保护，快看点届时将彻底删除所有用户的信息和作品等数据（因需要对部分创作者的提现申请进行资质审核，并支付钱款，将对此部分创作者的作品信息和个人信息保留至2023年8月6日，届时将彻底删除此部分创作者所有的信息和作品数据），请于2023年2月6日00:00:00前进行数据导出。

作品导出方式:

已发布作品下载:

图文导出路径:登录快看点媒体后台--内容管理--图文--右键--图片另存为--选择本地文件--确定，可将图片导出;选中文字可复制文字内容，可将文字导出

视频导出路径:登录快看点媒体后台--内容管理--视频--全屏模式--右键--视频另存为--选择本地文件--确定，可将视频导出

草稿作品下载:

图文导出路径:登录快看点媒体后台--内容管理--草稿箱--进入文章编辑页--选中文字和图片，右键--点击复制，可将文字和图片导出

视频导出路径:登录快看点媒体后台--内容管理--草稿箱--进入视频发布页--预览--全屏模式--右键--视频另存为--选择本地文件--确定，可将视频导出

*草稿箱仅保存近半个月发布的内容，逾期将无法发布和导出

用户信息导出方式:

登录快看点APP--设置--个人信息管理--个人信息下载--点击下载，即可将您的注册信息导出

客服咨询安排如下:

如果有任何疑问，都可以通过联系kkd_feedback@kuaishou.com向我们反馈。

对于快看点停止运营给您带来的不便，我们深表歉意，也感谢您对快看点的理解和支持!

快看点

2023年1月6日

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