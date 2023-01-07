蚂蚁集团：调整股东上层结构 不再存在任何股东单一或共同控制集团的情形

站长之家（ChinaZ.com）1月7日消息:蚂蚁集团发布公告称，为持续完善公司治理，实现长期可持续发展，拟在董事会和股东层面采取一系列升级举措，包括引入第五名独立董事，调整股东上层结构等。

公告称，2021年以来，蚂蚁集团持续提升公司治理水平，目前董事会八名董事中包含四名独立董事，独董占比提升至50%，下设包括风险管理与消费者权益保障委员会、ESG可持续发展委员会在内的六个专门委员会。在此基础上，计划继续引入第五名独立董事，实现董事会中独立董事过半数。同时，相关管理层成员不再担任阿里巴巴合伙人，进一步提升公司治理的透明度和有效性，强化与股东阿里巴巴集团的隔离。

在股东层面，为了进一步适应现代公司治理体系的要求，推动股东投票权与其经济利益相匹配，蚂蚁集团主要股东及相关受益人拟对蚂蚁集团股东上层结构进行调整。

据悉，本次调整的核心是主要股东投票权的变化：从马云及其一致行动人共同行使股份表决权，到包括蚂蚁集团管理层、员工代表和创始人马云在内的10名自然人分别独立行使股份表决权。本次调整后，蚂蚁集团各主要股东彼此独立行使股份表决权且无一致行动关系，不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。

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