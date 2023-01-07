郭明錤：苹果不再计划 2024 年推出新一代 iPhone SE4

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日消息:分析师郭明錤称，苹果已经通知供应商，它已经取消了在2024年发布第四代iPhone SE的计划。

郭明錤此前表示，第四代iPhone SE将被取消或推迟，但他现在坚信，该设备已经被取消。郭明錤今天在Medium上发表的一篇文章中说，苹果计划在第四代iPhone SE中引入其首款5G芯片，但这显然不再有望发生，因为该设备显然已被取消。相反，郭明錤表示，苹果很可能在2024年继续依赖高通公司的5G芯片，包括iPhone16系列。

郭明錤说，苹果计划在iPhone SE中测试5G芯片，然后再推广到iPhone16机型，以确保现实使用中实际性能是可以接受的。「由于担心内部基带芯片的性能可能达不到高通的水平，苹果最初计划在2024年推出基带芯片，先让低端的iPhone SE4采用，并根据iPhone SE4的开发状况决定是否让iPhone16使用其基带芯片。然而，iPhone SE4的取消大大增加了高通继续成为2H24年新iPhone16系列基带芯片的独家供应商的机会，这比市场一致认为的高通将在2024年开始失去iPhone订单好。」

第三代iPhone SE于去年3月发布，采用了高通用于5G的骁龙X57调制解调器。iPhone15机型预计将使用骁龙X70调制解调器，而iPhone16型号可能使用尚未公布的骁龙X75。

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