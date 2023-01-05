美团上线数字人民币红包新春礼包 1元可购年货

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:美团宣布，即日起，上线数字人民币红包新春礼包。全国试点地区的消费者均可上美团搜索“数字人民币”，领取礼包。
据了解，该礼包涵盖了包括消费红包、1元购年货、数字人民币硬件钱包礼盒、支付立减券包等。
据悉，此次美团上线数字人民币春节礼包，是数字人民币借助佳节进一步融入百姓生活、提振民生消费的新动作。不久前，数字人民币App新增了个人红包功能和专属头像功能，用户可通过数字人民币App发放现金红包，也可在各个平台领取他人发放的现金红包。
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12 月 12 日，支付宝作为首家支付平台加入数字人民币受理网络，支持淘宝使用数字人民币付款，目前已开始分批次上线。支付宝将面向淘宝用户逐步开放数字人民币支付功能。用户通过数字人民币App开通任意运营机构数字人民币钱包后，使用钱包快付功能推送到支付宝，可以在支付宝服务的平台和场景使用数字人民币消费，如淘宝、上海公交、饿了么、友宝、天猫超市、盒马、喜马拉雅等。
12月12日，在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上，蚂蚁集团首席合规官李臣透露支付宝已加入数字人民币受理网络，并作为首家支付平台支持数字人民币钱包快付功能，目前已支持淘宝使用数字人民币付款，正在分批次上线相关服务中。”据介绍，为了方便用户使用数字人民币，用户可在支付宝App内搜索玩转数字人民币”了解使用技巧。广州市上线数字人民币付款码支付公交乘车费用的试点功能，成为国内同类城市中首个开通该功能的城市。
中关村在线消息：近日，据网友爆料，小米MIX4、小米13、小米13Pro已完成数字人民币“无网无电支付”适配。相应小米手机开通路径：数字人民币App>我的>开通/添加钱包>硬钱包>小米钱包，开通后双击电源键即可唤起使用，无网无电也能完成支付。试点地区包括:北京，天津，河北省，大连，上海，江苏省，浙江〈杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华)，福建（福州、厦门)，山东（济南、青岛)，长沙，广东省，广西，海南省，重庆，四川省，云南（昆明、西双版纳)，西安。
数字人民币APP上线“现金红包”功能，用户可用数字人民币给好友发红包。好友可以直接在微信、QQ、支付宝等社交平台领取。值得注意的是，群红包有三种类型:一是拼手气红包，金额随机;二是拼手速红包，先到多得;三是平均金额，类似于微信普通红包。
很快就是元旦及春节假期了，过节期间免不了要发发红包，现在大家都是习惯用微信或者支付宝发红包、抢红包，现在数字人民币APP也升级了，同样支持了向个人发送红包。数字人民币App更新至1.0.16版本。数字人民币将由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与纸钞和硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。
在今年春节期间，全国 12 个数字人民币试点城市及地区的居民尝鲜使用数字人民币进行消费，数字经济俨然已成新的消费热点。数字人民币逐渐覆盖日常生活的方方面面，也开始被逐渐运用到到购物、买菜、点外卖、骑单车等领域。”数字经济的兴起，有效促进了线下消费复苏、带动实体商户发展的普惠功能，随着数字人民币更加深入到百姓生活和实体经济当中，其促进消费、服务实体的价值，将得到进一步得以凸显。
小茅i茅台官方公众号宣布，茅台集团作为贵州省第一家践行数字人民币合作的企业，邀请用户一起尝试数字人民币消费新体验。从12月22日起，茅台冰淇淋将与交通银行合作，共同推出“品冰醇之爱，交数币好友”主题活动，该活动将在北京、上海、广州、成都四家茅台冰淇淋旗舰店开展，并持续到2023年夏至。此次活动中，新老用户在数字人民币APP中使用交通银行数币钱包，到茅台冰淇淋线下门店购买商品，可享受优惠立减，最高立减60元。
支付宝加入数字人民币受理网络，成为首家支持数字人民币钱包快付功能的支付平台。在淘宝、上海公交、饿了么、天猫超市、盒马、喜马拉雅等app上买东西，可以用数字人民币付款啦！上支付宝搜玩转数字人民币”，可了解更多使用技巧，参与相关活动，截止到12月18日24点，未开通过网商银行钱包的杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华用户可以领取15元数字人民币红包，红包可以在淘宝、上海公交、饿了么、友宝、天猫超市上使用。
天眼查App显示，近日，上海顺泾物流有限公司成立，法定代表人为郭彦莹，注册资本 500 万人民币，经营范围包括国际货物运输代理；普通货物仓储服务；社会经济咨询服务；电子、机械设备维护；通讯设备修理；非居住房地产租赁；装卸搬运等。股东信息显示，该公司由顺丰速运有限公司全资持股。
能自动驾驶的婴儿车，竟然被研发了出来。在2023年CES展会上，一家名为GluxKindTechnologies的加拿大初创公司就带来了这样一款产品，它的名称为Ella”。由于非常富有创意，这款车也因此被评为CES2023创新奖获奖产品的消费科技产品之一，至于其价格，安妮亨格也有透露，约3300美元，换算为人民币是2.2万元。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。