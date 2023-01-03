2023年折叠手机出货预计将有33%的增长 达到1700万台

站长之家(ChinaZ.com) 1月3日消息:据 DSCC 研究咨询数据显示，虽然可折叠市场在22年第四季度停滞不前，但其仍然是智能手机和显示市场的一个亮点，2023年折叠手机出货将有33% 的增长，达到1700万台规模。

虽然三星22年第三季度的可折叠智能手机出货量在预期以内，而且创纪录在22年第三季度可折叠智能手机市场达到了85% 的份额和520万部的销量，但他们在22年第四季度逆转而下，其可折叠智能手机出货量预计将按季度下降50%，按年下降36% 至260万部，预计23年第一季度和第二季度还将出现环比下降。三星的份额预计在22年第四季度只下降到82%，但是这是其首次出现同比下降。

三星的份额预计将在23年第一季度和第二季度进一步下降，由于传统的季节性疲软，而其竞争对手却推出了新设备，因此三星的份额将在23年第二季度低于50%。而按区域划分，北美市场区域是三星在22年第四季度遇到下滑的主要问题，而这正发生在 iPhone14Pro 系列推出后。但它仍然是智能手机和显示市场的一个亮点。

此外新进入者，如谷歌，以及现有手机品牌商们带来更多多样化产品的市场，如 Oppo Find N2和 Find N2Flip，这将增加市场竞争，为消费者提供更多选择，并使价格下降。

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