吉利汽车：极氪 2022 年全年交付71941 辆汽车

站长之家 1 月 3 日讯：吉利汽车公布数据称， 12 月，极氪交付了11， 337 辆汽车，同比增长约199%； 2022 年全年交付71， 941 辆。
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站长之家 1 月 3 日讯：吉利汽车公布数据称， 12 月，极氪交付了11， 337 辆汽车，同比增长约199%； 2022 年全年交付71， 941 辆。
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特斯拉公布最新交付数据称，2022年第四季度，全球生产了超过43.9万辆汽车，交付了超过40.5万辆汽车。2022年全年，特斯拉全球共交付了131万辆汽车，同比增长40% ;共生产了137万辆汽车，同比增长47% 。Model3/Y，生产1，298，434辆，交付1，247，146辆。
吉利汽车在港交所发布公告称，极氪按保密基准向美国证交会递交可能进行IPO的注册声明草拟本。吉利汽车称，鉴于行业趋势及基于对本集团及极氪业务及营运的评估，建议分拆将提升极氪的价值，使极氪独立发展并充分释放其潜力，从使股东受益。极氪旗下豪华猎装轿跑极氪001累计交付已突破6万辆。
站长之家 12 月 30 日讯：极氪宣布，旗下豪华猎装轿跑极氪 001 今年累计交付 7 万辆，提前超额完成交付目标。
顺丰宣布春节不打烊昨日，顺丰宣布“春节不打烊”。2022年12月21日-2023年1月20日期间，将对顺丰卡航、大于20kg顺丰标快等产品收取0.2元/kg-0.5元/kg的资源调节费;2023年1月21日-1月27日春节假期期间，将对寄递服务加收资源调节费;对于部分长期深度合作的月结客户，顺丰方面将提供资源调节费优惠或减免，钻石及以上顺丰会员则免收资源调节费。2022年全年，特斯拉全球共交付了131万辆汽车，同比增长40% ;共生产了137万辆汽车，同比增长47% 。
淘宝月度账单上线淘宝官方宣布，淘宝月度账单上线。需要查看的用户，可以登录淘宝APP搜索「淘宝账单」。需要注意的是，淘宝账单只统计用户在淘宝付款的订单 （不包含已退款订单）。不包含在饿了么、飞猪等在其他平台付款的订单。36氪发布2022第三季度财报36氪发布2022年第三季度财报称，该季度总收入9461万元，同比增长11.5%，净利润为250万元，而上年同期净亏损3130万元。其中，广告服务收入6393万，同比增长19.8%。企业增值服务2357万，同比增长4.7%。截至2022年9月30日，36氪拥有现金、现金等价物和短期投资1.640亿元（约合2310万美元?
蔚来日前公布2022年12月及全年交付量。蔚来12月交付新车15815辆，创月度交付新高，同比增长50.8%；2022年，蔚来累计交付新车122，486辆，同比增长34%。资本市场方面，蔚来在3月10日成功通过介绍方式在香港交易所完成上市，正式开始挂牌交易；5月20日，蔚来在新加坡交易所主板成功上市，成为全球首家三地上市的汽车企业。
恒驰5定位于紧凑型 SUV，新车搭载最大功率150kW、峰值扭矩345N・m 的驱动电机，配备宁德时代提供的磷酸铁锂电池，电池容量72.8kWh，支持90kW 快充，电量由30%-80% 需要28分钟，CLTC 综合续航602km，百公里加速时间7.8s，提供 L2.5+ 级辅助驾驶功能，配备四种驾驶模式和三挡能量回收。
1月2日消息，蔚来公布2022年12月及全年交付量。蔚来12月交付新车15815辆，创月度交付新高，同比增长50.8%；2022年，蔚来累计交付新车122,486辆，同比增长34%。截至2022年12月31日，蔚来新车已累计交付289,556辆。具体车型方面，蔚来2022年先后交付了旗舰车型ET7、中大型SUV ES7、中型轿跑ET5。这三款车型12月份交付13127辆，占当月总交付数83%，己经成为交付主力，标志着蔚来一、二代平台车型顺利实现市场切换。对于今年的销量目标，李斌曾公开表示，目前蔚来内部目前定下的销量目标是超过雷克萨斯燃油车销量。而对于完成这个目标，蔚来的
哪吒汽车日前公布最新交付量数据。12月单月交付量为7795辆；2022年全年累计销量达152073辆，同比增长118%，成为首个年销量突破15万台的新势力品牌，其中海外交付3456辆。后驱版本CLTC工况续航里程为560公里，四驱版本CLTC工况续航里程为580公里。
1月2日消息，零跑汽车日前公布了2022年12月份及全年销量情况。其中，12月份交付新车8493辆；2022年累计交付新车达111168辆，累计交付同比增长超154%。具体到各车型，零跑C11全年稳居国产B级纯电SUV冠军，第四季度交付实现同比增长超120%，C11增程版将于2023年一季度开启交付。零跑T03全年稳居在售五门纯电小车冠军，累计交付超10万辆。此外，针对到期的新能源车国补，零跑C01车型承诺不涨价，并推出万元现金补贴等针对性限时优惠措施。12月24日，零跑汽车创始人、董事长朱江明在七周年《零跑汽车 超越您的期待》用户感谢信中表示，零跑决?
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。