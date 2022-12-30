京东报告：2022年员工总数超54万人 是员工数量最多的民营企业

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:今日，京东发布来2022年“数”职报告。报告称，据不完全统计，仅上半年在支援上海、北京等全国各地抗疫保供期间，京东累计投入及商家减免费用20亿元，京东物流运送物资超15万吨。

全国各地抗疫保供期间，调配约上万名一线员工进行上海、北京、重庆等地异地支援。京东健康通过捐赠及保障平价药品和防疫物资供应、上线在线问诊专区及发热门诊、提供用药指导服务，第一时间投入抗疫保供，并与超过100个地方政府相关部门和媒体合作推出线上医疗服务平台，服务居民百姓。

截至2022年8月底，京东乡村振兴 “奔富计划”用22个月的时间带动农村实现产值超6200亿元，在全国打造一批“奔富村”，帮助数百万农户大幅增收，有望提前实现三年产值超万亿的目标。

京东自有品牌在今年京东11.11期间启动“百大质造工厂计划”，将在未来三年内着力打造超过500个产业带品质示范工厂，推动工厂销售额增长超600%。

另外，2022年，京东体系员工总数已超过54万人，是员工数量最多的民营企业。

2022年前三个季度，京东为一线员工的薪酬福利开支已超过330亿元，让员工拥有实实在在的归属感和获得感;京东快递小哥宋学文也在今年光荣当选党的二十大代表。设立百亿“住房保障基金”、大幅扩充“员工子女救助基金”，持续提升一线员工福利保障，助力高质量就业。

京东为用户建立了“全链路服务”。近两年，京东零售仅在用户服务方面投入超400亿元，再度升级价保、上门换新、只换不修、以旧换新、省心装、长辈专属客服等行业领先的服务产品。

此外，从2017年提出面向技术转型以来，截至2022年三季度末，京东体系在基础科学和技术研发上的累计投入已超过900亿元。京东云首次发布数智供应链全景图，涵盖7大应用场景，4大领先技术，以及12款技术产品，旨在用数智化技术横向联结生产、流通、服务的各个环节，从而降低社会成本，提高社会效率，助力城市、企业客户在数字化转型中提升韧性。过去一年，京东云以超110%的高速增长，服务超95%的大型央企、100座城市、2048家大型企业、914家金融机构和超207万家中小微企业。

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