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京东报告：2022年员工总数超54万人 是员工数量最多的民营企业

2022-12-30 14:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:今日，京东发布来2022年“数”职报告。报告称，据不完全统计，仅上半年在支援上海、北京等全国各地抗疫保供期间，京东累计投入及商家减免费用20亿元，京东物流运送物资超15万吨。

全国各地抗疫保供期间，调配约上万名一线员工进行上海、北京、重庆等地异地支援。京东健康通过捐赠及保障平价药品和防疫物资供应、上线在线问诊专区及发热门诊、提供用药指导服务，第一时间投入抗疫保供，并与超过100个地方政府相关部门和媒体合作推出线上医疗服务平台，服务居民百姓。

京东618 (1)

截至2022年8月底，京东乡村振兴 “奔富计划”用22个月的时间带动农村实现产值超6200亿元，在全国打造一批“奔富村”，帮助数百万农户大幅增收，有望提前实现三年产值超万亿的目标。

京东自有品牌在今年京东11.11期间启动“百大质造工厂计划”，将在未来三年内着力打造超过500个产业带品质示范工厂，推动工厂销售额增长超600%。

另外，2022年，京东体系员工总数已超过54万人，是员工数量最多的民营企业。

2022年前三个季度，京东为一线员工的薪酬福利开支已超过330亿元，让员工拥有实实在在的归属感和获得感;京东快递小哥宋学文也在今年光荣当选党的二十大代表。设立百亿“住房保障基金”、大幅扩充“员工子女救助基金”，持续提升一线员工福利保障，助力高质量就业。

京东为用户建立了“全链路服务”。近两年，京东零售仅在用户服务方面投入超400亿元，再度升级价保、上门换新、只换不修、以旧换新、省心装、长辈专属客服等行业领先的服务产品。

此外，从2017年提出面向技术转型以来，截至2022年三季度末，京东体系在基础科学和技术研发上的累计投入已超过900亿元。京东云首次发布数智供应链全景图，涵盖7大应用场景，4大领先技术，以及12款技术产品，旨在用数智化技术横向联结生产、流通、服务的各个环节，从而降低社会成本，提高社会效率，助力城市、企业客户在数字化转型中提升韧性。过去一年，京东云以超110%的高速增长，服务超95%的大型央企、100座城市、2048家大型企业、914家金融机构和超207万家中小微企业。

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    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

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    支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。

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    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

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    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

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    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

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